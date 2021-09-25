ÖZET | Chelsea - Manchester City maç sonucu: 0-1

Premier Lig'de şampiyonluğun favorileri Chelsea ile Manchester City karşılaştı. Bu dev maçtan 3 puanla ayrılan taraf, konuk Manchester City oldu. Maç boyu rakibine üstünlük kuran Guardiola'nın ekibi, karşılaşmayı Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un 53. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 13'e yükseltti, Chelsea ise ilk yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

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Chelsea-Manchester City maçında ilk 11'ler şu şekilde:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso, Werner, Lukaku

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Jesus