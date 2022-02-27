(ÖZET) Chelsea - Liverpool maç sonucu: 10-11 (Penaltılarla)

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0'lık eşitlikle geçen maçın kaderini penaltı atışları belirledi. Seri penaltılarda tam tamına 21 golün atıldığı mücadeleyi Liverpool kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Liverpool, 67. dakikada Joel Matip ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı. Benzer şekilde 98. dakikada Chelsea'den Romelu Lukaku, topu ağlara gönderdi. Yine ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Bu kararların ardından mücadelenin hem normal süresi hem de uzatma bölümü golsüz eşitlikle geçildi.

Seri penaltı atışlarında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İki takım da üst üste 10'ar penaltıda hata yapmadı ve işler kalecilerin kullanacağı atışlara kadar geldi. Liverpool kalecisi Kelleher penaltıda hata yapmazken, Chelsea'nin file bekçisi Kepa üstten dışarı yolladı. Böylelikle Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı.





Maça kaleci Kepa damgası

Karşılaşmaya Chelsea'nin kalecisi Kepa damgasını vurdu. Maça kalede Eduard Mendy ile başlayan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, penaltılar öncesi 120. dakikada stratejik bir oyuncu değişikliğine gitti ve Mendy'yi oyundan alıp Kepa'yı oyuna dahi eti. Ancak Thomas Tuchel'in planları beklediği gibi gerçekleşmedi. Penaltı kurtarması için oyuna giren Kepa, seri atışlarda hiç kurtarış yapamazken son penaltıyı kaçırarak takımının kupayı kaybetmesine de neden oldu.







