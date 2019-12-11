Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea, Lille'i Stamford Bridge'de 2-1 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.

Maçın 19. dakikasında Tammy Abraham Londra ekibini 1-0 öne geçirdi. 35. dakikasında Cesar Azpilicueta skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 78. dakikada tecrübeli forvet Loic Remy Lille adına farkı 1'e indirse de maçı Chelsea 2-1 kazandı ve 11 puanla gruptan lider olarak çıktı. Mücadelede temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydiler.

Lille 1 puanda kalıp Avrupa kupalarına veda ederken, Ajax'ı deplasmanda 1-0 yenen ve Hollanda ekibini UEFA Avrupa Ligi'ne gönderen Valencia grubu lider olarak 11 puanla bitirdi.



