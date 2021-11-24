(ÖZET) Chelsea-Juventus maç sonucu: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında dev bir maç oynandı. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, Stamford Bridge'te konuğu oldu. Massimiliano Allegri'li Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecekti ama İngiliz devi buna izin vermedi.

25'te Trevoh Chalobah, 55'te Reece James, 58'de Callum Hudson-Odoi ve 90+5'te Timo Werner'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan Thomas Tuchel'in ekibi, hem son 16 turunu garantiledi, hem de zirvenin sahibinin son maçta belli olacağını belirledi.

H Grubu'ndaki diğer maçta Zenit, Malmö deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçların ardından 12 puanlı Chelsea, haftayı averajla lider tamamladı. Aynı puanlı Juve ise 2. sırada yer aldı. 4 puanlı Zenit 3., 1 puanlı Malmö ise 4. sırada haftayı tamamladı.

Gruptaki son maçlarda Chelsea, Zenit'e konuk olacak. Juventus ise Malmö'yü ağırlayacak.







