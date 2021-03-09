ÖZET | Chelsea - Everton maç sonucu: 2-0

Premier Lig’in 27.hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Everton’ı 2-0 mağlup etti. Stamford Bridge Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Chelsea, 31. dakikada Ben Godfrey’in kendi kalesine attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye de iyi başlayan Chelsea, Kai Havetz’in Everton’ın kalecisi Jordan Pickford tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Jorginho, penaltıyı 65. dakikada gole çevirerek skoru 2-0’a getirdi ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.

Bu skorla Chelsea, puanını 50’ye yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Everton ise 46 puanda kaldı.

Thomas Tuchel böylece Premier Lig'de sahasında ilk 5 maçta takımı gol yemeyen ilk menajer oldu

Chelsea 0 - 0 Wolves

Chelsea 2 - 0 Burnley

Chelsea 2 - 0 Newcastle

Chelsea 0 - 0 Man Utd

Chelsea 2 - 0 Everton



