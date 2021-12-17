(ÖZET) Chelsea-Everton maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Chelsea sahasında Everton'u konuk etti. Geçen hafta aldığı Leeds United galibiyetiyle çıkışa geçmeyi hedefleyen Maviler kendi sahasında Everton'a diş geçiremedi. Maçın büyük bir bölümünde rakip kaleye yüklenen Thomas Tuchel'in öğrencileri ilk yarıda bir türlü aradığı golü bulamadı. İkinci devreye de baskılı başlayan Chelsea 70'te yıldızı Mason Mount ile öne geçti.

Ancak Chelsea'nin üstünlüğü 4 dakika sürdü. 74'te Everton'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison sahneye çıktı ve takımına beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 37'e yükseltirken, Everton da puanını 19 yaptı.