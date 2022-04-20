(ÖZET) Chelsea - Arsenal maç sonucu: 2-4

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşandı. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea sahasında üst üste 3 maçtır yenilen Arsenal'i konuk etti. Tam 6 golün atıldığı heyecan dolu karşılaşmadan Arsenal 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Stamford Bridge'de oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip Arsenal, 13. dakikada Nketiah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Chelsea Timo Werner ile skora dengeyi getirdi. Mücadelenin 27. dakikasında Smith-Rowe ile Arsenal yeniden önce geçse de Chelsea, Azpilicueta'nın 32. dakikasındaki golüyle maça dengeyi getirdi. İlk yarı 2-2'lik eşitlikle geçilirken, 57. dakikada sahneye çıkan Nketiah, Arsenal'i öne geçirdi. 90+2. dakikada ise Bukayo Saka, penaltıdan bulduğu gol ile maçın skorunu belirledi.

Premier Lig'de 3 maç aradan sonra galip gelen Arsenal, puanını puanını 57'ye yükseltirken, Chelsea ise 62 puanda kaldı.



