(ÖZET) Chelsea - Ajax maç sonucu: 4-4

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan 6 puanlı Chelsea ve Ajax, Londra'da karşı karşıya geldi.

2. dakikada Tammy Abraham'ın kendi kalesine attığı golle Ajax 1-1 öne geçti ancak 4'te jorginho penaltıdan Chelsea adına eşitliği sağladı; 1-1.

20'de Hakim Ziyech'in asistinde Quincy Promes Ajax'ı 2-1 öne geçirdi. 35'te Ziyech'in şutunda top direkten dönüp kaleci Kepa'ya çarparak ağlarla buluştu ve Ajax 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 55. dakikada yine Ziyech'in asistinde Donny van de Beek Ajax adına farkı 3'e çıkardı; 1-4.

63'te Chelsea adına Cesar Azpilicueta farkı 2'ye indirdi; 2-4.

68 ve 69'da ise Ajax arka arkaya kırmızı akrtlarla 9 kişi kaldı.

Kullanılan penaltıda Jorginho skoru 4-3'e getirdi ve fark 1'e indi.

Bu dakiakdan sonra ise Chelsea topu ve tüfeğiyle adeta Ajax üzerine saldırmaya başladı.

74'te ceza alanı içindeki karambolde 19'luk Reece James, son dokunan isimdi ve genç oyuncu maça beraberliği getirdi; 4-4.

Bu maçın ardından iki takım da 7'şer puana ulaştı.

Chelsea - Ajax ilk 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Willian, Pulisic, Abraham

Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Ziyech, Neres, Tadic, Promes

Grubun diğer mücadelesinde de Valencia, Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i ağırlıyor.