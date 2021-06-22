(ÖZET) Çekya - İngiltere maç sonucu: 0-1

EURO 2020 D Grubu 3. ve son maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Wembley'de oynanan ve Portekizli hakem Artur Dias'ın yönettiği kritik maçta tek gol çıktı. 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, 7 puanla grup lideri olarak Son 16 biletini kaptı.

Raheem Sterling'in gol vuruşu.

Grup ikincisi Hırvatistan

Grupta oynanan diğer maçta İskoçya'yı 3-1 mağlup eden Hırvatistan, ikinci olarak Son 16'ya yükselmeyi başardı. 3. maçlara averajla liderlik koltuğunda giren Çekya ise alınan sonuçların ardından grubu 3. sırada tamamladı.

Çekya en iyi üçüncüler arasında

Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya, mağlubiyete rağmen 4 puan ve averajla en iyi 3. takımlar arasında yer aldığı için adını son 16 turuna yazdırdı.



