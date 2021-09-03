ÖZET Cebelitarık-Türkiye maç sonucu: 0-3

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5’inci maçında Cebelitarık’a konuk oldu. Tarihinde ilk kez Cebelitarık ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı.

2’nci dakikada Kaan Ayhan’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

4’üncü dakikada topun başına geçen Enes Ünal, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

12’nci dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte Kaan Ayhan topu kafayla altıpasa çevirdi. Altıpasta Mert’in gelişine şutunda kaleci topu çıkardı.

20’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

43’üncü dakikada orta sahada topla buluşan De Barr'ın, topla ilerleyip ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

46’ncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan De Barr’ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

54’üncü dakikada A Milli Takım aradığı golü buldu. Ceza sahasının gerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pası sonucu ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dervişoğlu’nun kale sahasının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

65’inci dakikada A Milli Takım farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Efecan Karaca’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun, uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

78’inci dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altıpas önünde Chipolina’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çıkarmayı başardı.

83’üncü dakikada A Milli Takım Kenan Karaman ile farkı 3’e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür’ün ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip döverek şutunu çeken Kenan Karaman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

89'uncu dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma A Milli Takım'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Milli Takımımız sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 11 yaptı.

Cebelitarık-Türkiye 11'ler:

Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

Cebelitarık-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmayı 2 bin taraftar izledi

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

Cebelitarık-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı hangi kanalda?

Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.









Burak Yılmaz cezalı

Cebelitarık karşılaşmasında kadroya girmeleri halinde toplamda 5 oyuncumuz sınırda yer alacak. Eğer Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak bu akşam kart görürlerse, 7 Eylül'deki kritik Hollanda deplasmanında forma giyemeyecekler. Karadağ maçı sonrası cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ise bu mücadelede oynamayacak.

Şenol Güneş kayıp istemiyor

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması öncesi oyuncularından hem galibiyet hem de yüksek konsantrasyon bekliyor. Norveç ve Hollanda gibi güçlü rakiplere karşı odaklanma konusunda sıkıntı yaşamayan Milliler'in iç sahada, Letonya önünde 3-1'den 3-3'lük, son olarak Karadağ karşısında da 2-0'dan 2-2'lik beraberliğe razı olması, keyifleri bir hayli kaçırmıştı. Kısa süre içerisinde yoğun maç trafiği nedeniyle morallerin bozulmaması için büyük çaba harcayan tecrübeli hoca, takımını tekrar ayağa kaldırmak konusunda son derece kararlı.

'Daha iyisini hak ediyoruz'

Deneyimli teknik adamın, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, "Hatalarımızdan ders çıkarmamız ve rakip kim olursa olsun, 90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmamalıyız. Bir an önce toparlanmamız lazım. Çok yetenekli bir takımız ve daha iyisini hak ediyoruz. Cebelitarık önünde doğru oyunla 3 puanı alalım ve çok kritik olan Hollanda maçına en iyi şekilde çıkalım" dediği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak geldi

İngiliz kulüpleri, koronavirüs sebebiyle kırmızı listedeki ülkelere Milli oyuncularını göndermeme kararı almıştı. Bu sebepten de Karadağ karşılaşmasında 4 oyuncumuzdan yoksun çıkmıştık. Ancak sonrasında Brentford'dan, Galatasaray 'a kiralanan Halil Dervişoğlu, Cebelitarık mücadelesi için kampa dahil edildi. Dün de Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ten Norwich'in yolunu tutan Ozan Kabak, Milli Takımımız'a dahil oldu. Ancak Watford'a yeni transfer olan Ozan Tufan'ın, oturma izni alamaması ve prosedür işlerinin uzun sürmesi nedeniyle kampa gelemediği belirtildi. Ancak gelen 3 oyuncumuz, Şenol Güneş'in görev vermesi durumunda kalan iki maçta da forma giyebilecek.

Cebelitarık-Türkiye maçının hakem kadrosu

Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Joonas Jaanovits olurken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout VAR, yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Jeroen Manschot ise AVAR olarak görev alacak.

Cebelitarık ile ilk maçımız

FIFA Sıralaması'nda 39. Türkiye, bu akşam sıralamada 194. konumdaki Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2013'te UEFA, 2016'da FIFA tarafından tanınan Cebelitarık, toplamda son oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte 6 yenilgi ile 3 beraberlik aldı. Rakibimiz son galibiyetini ise 10 Ekim 2020'de 1-0'lık skorla Liechtenstein deplasmanında almıştı.

4 maçtır galibiyet yok

A Milli Takımımız, Cebelitarık karşılaşmasıyla 598. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 328'i resmi, 269'u özel 597 maçta biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 227 kez yenildi. EURO 2020'de 3 mağlubiyet alan Milliler, Karadağ karşısından da 2-2'lik skorla ayrılınca, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son galibiyetimiz ise 3 Haziran 2021'deki hazırlık maçında, 2-0'la Moldova önündeydi.

UEFA'da açık ara Türkiye!

UEFA'nın resmi internet sitesinde Cebelitarık-Türkiye maçıyla ilgili sayfada futbolseverler için "Maçı kim kazanır" başlığıyla bir anket yapıldı. Kullanıcıların yüzde 85'i Türkiye, yüzde 11'i Cebelitarık yönünde oy kullanırken, yüzde 4'lük kısım da "Berabere biter" dedi.