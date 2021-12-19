ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 17. hafta maçında Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor 'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı bildi.

Ev sahibi takımın tek golünü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor 16 puana yükselirken Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı.

(Maçtan dakikalar)

7. dakika | Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak Ertaç Özbir kurtardı.

13. dakika | Çaykur Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Djokovic'in şutu şutunu kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada | Benjamin Tetteh'in çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi. Yeni Malatyaspor'un ilk yarıda yakaladığı en net pozisyon oldu.

İlk yarı sonucu: Çaykur Rizespor 0-0 Yeni Malatyaspor

49. dakika | Djokovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

58. dakika | Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Benjamin Tetteh

64. dakika | Sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOOOL | Çaykur Rizespor 80. dakikada Deniz Hümmet'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Nariç xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xxx (Sabo dk. 46 xx), Holmen xx, Emir Han x, Cemali xxx, Fabricio xx, Djokovic xxx, Boldrin xx (Remy dk. 65 xx), Umar xx (Yasin dk. 88 ?), Boyd xx (Alper dk. 74 x), Pohjanpalo xx (Deniz dk. 65 xxx)

Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mallan x, Semih x, Wallace x, Sadık x, Karim x, Chouiar x, Aabid x (Kubilay dk. 85 ?), Ndong x, Adem x, Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)