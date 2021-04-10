ÖZET | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde iki takımında puana ihtiyacı var. 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor zorlu deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Çaykur Rizespor ise Bülent Uygun yönetiminde ilk iki maçını kazandıktan sonra sonraki iki maçını kazanamadı. Çaykur Rizespor da kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

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TRABZON İLK YARI ZORLADI

Maça Trabzonspor etkili başladı. 28.dakikada Yunus Mallı sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

31'de Trabzonspor'da sol kanattan gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan topa Flavio şutunu attı ancak kaleci Tarık gole izin vermedi.

Dakika 35'te Trabzonspor tehlikeli geldi. Djaniny, Bakasetas'a yerden basını attı. Yunan futbolcu gelişine ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak kaleci Tarık son anda topu kornere çeldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

OYUN DENGELENDİ

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da gol için rakip kaleye ataklarını gerçekleştirdi.

52.dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Fabricio, sağ çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ancak Brezilya futbolunun şutu yandan auta çıktı.

84.dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Lewis Baker yaklaşık 30 metreden şutunu attı ancak top direğin az farkla yanından auta çıktı.

KIRMIZI KART VE SONRASI...

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Çaykur Rizespor kontratağa çıktı. Michalak topla birlikte kaleye doğru ilerlerken bordo mavili takımın savunmacısı Vitor Hugo, rakibini çekti ve faul yaptı. 68'de sarı kartı bulunan Hugo, bir sarı kart daha görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor, 90+1'de tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortayı Boldrin indirdi, Fernando vurdu. Savunmadan dönen topa gerilerden Djokovic çok sert bir şut çıkardı, top üst direkten geri geldi.

Maçın geriye kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Karadeniz derbisi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, son 3 haftada 3. beraberliğini almış oldu.