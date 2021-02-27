ÖZET | Çaykur Rizespor - Sivasspor maç sonucu: 0-0

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Son maçında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi 27 puanla 15. sırada yer alıyor. 6 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Sumudica yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve kötü gidişata son vermek istiyor. Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup ederek çıkışan geçen Sivasspor ise 3 maçlık seri yakalanın peşinde olacak. Yiğidolar, 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

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Maçın ilk yarısında Sivasspor etkili bir oyun sergiledi. Çaykur Rizespor'da 11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.

Sivasspor 13. dakikada gole çok yaklaştı. Max Gradel sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. İçeri girer girmez ortasını yaptı. Hakan Arslan, gelen ortaya kafasını vurdu ancak top yandan az farkla auta çıktı.

28. dakikada Claudemir’in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel’in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.

30. dakikada Fajr’ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

SİVASSPOR KIZARDI

Maçın 31. dakikasında Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor 10 kişi mücadele ediyor.

Sivasspor, 42. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir yerden, yaklaşık 25 metrelik mesafeden Max Gradel frikiği kullandı. Baraja çarpan top, direkten geri geldi.

45+2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare’nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk’un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında devre 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Çaykur Rizespor, rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilerek ataklarını sıklaştırdı. Ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.

Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor, Sumudica yönetiminde çıktığı 6. maçında da galibiyetle tanışamadı.