ÖZET | Çaykur Rizespor - Konyaspor maç sonucu: 5-3

Süper Lig 'de son haftalarda tehlike yaşamak istemeyen iki ekibin mücadelesinde tam 8 gol atıldı. Çaykur Rizespor , Konyaspor 'u 5-3'lük skorla yendi. Konuk Konyaspor maça hızlı başlayıp 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karadeniz ekibi, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi



