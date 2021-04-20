ÖZET | Çaykur Rizespor - Konyaspor maç sonucu: 5-3
Süper Lig'de oynanan maçta Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 5-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ilk bölümünde 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibi, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Çıkışını sürdüren Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 41 puanda kaldı.
Süper Lig 'de son haftalarda tehlike yaşamak istemeyen iki ekibin mücadelesinde tam 8 gol atıldı. Çaykur Rizespor , Konyaspor 'u 5-3'lük skorla yendi. Konuk Konyaspor maça hızlı başlayıp 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karadeniz ekibi, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi