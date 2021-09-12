(ÖZET) Çaykur Rizespor - Hatayspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 4. haftasında Çaykur Rizespor , Hatayspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Mame Biram Diouf ve Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sonuca giden Hatayspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Akdeniz ekibi, 7 puanla 5. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bülent Uygun'lu Rizespor ise 1 puanla 18. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Traore’nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf’un yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.

13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd’un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gökhan Gönül’ün ön direkte kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara’nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

45+3. dakikada Bolasei’nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo’nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi'nin yükselerek kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

57. dakikada Kamara’nın ceza sahasından şutunda topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.

GOL | 81. dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içindeki Diouf kafayla kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu: 0-1.

GOL | 89. dakikada El Kaabi’nin ceza sahasından şutunda top kaleci Gökhan’dan döndü. Dönen topu tekrar önüne alan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Gökhan Gönül, Holmen, Baiano, Cemali (Dk. 59 Emirhan), Djokovic, Phiri (Dk. 69 Sabo), Boyd (Dk. 69 Yasin), Alper (Dk. 81 Deniz), Bolasie, Pohjanpalo (Dk. 81 Umar)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Fatih, Burak, Kamil, Adekugbe (Dk. 88 Bülent), Onur, Ribeiro (Dk. 76 Boudjemaa), Kamara (Dk. 69 Louis), Traore (Dk. 88 Sackey), El Kaabi, Diouf

GOLLER: Dk. 81 Diouf, Dk 89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Diouf, Onur (Atakaş Hatayspor)