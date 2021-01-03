ÖZET | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 16. hafta maçında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rizespor maçın hemen başında 1-0 öne geçti ancak konuk ekip ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un golünü 8. dakikada Milan Skoda attı. Gençlerbirliği'nin golü ise 64. dakikada Soner Dikmen'den geldi. Bu sonucun ardından takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

16. haftayı Çaykur Rizespor 20 puanla kapatırken Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor 17. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Hatayspor'u konuk edecek.

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