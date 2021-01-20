ÖZET | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'de üst sıralara yükselmek isteyen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor , ligde zirveye tutunan Gaziantep FK'yı ağırladı. 25. dakikadan itibaren yoğun kar yağışı altında oynanan maçı Rizespor 3-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Skoda (42', 55' penaltı) ve Samudio (89' penaltı) attı. Bu galibiyetle Rizespor puanını 24'e yükseltirken, Gaziantep FK 34 puanda kaldı. Rizespor, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazandı.

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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj



