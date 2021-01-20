ÖZET | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç sonucu: 3-0
Süper Lig'de 20. hafta maçında Gaziantep FK'yı ağırlayan Çaykur Rizespor, 3-0'lık net skorla 3 puanı kazanmasını bildi. Karadeniz ekibinin gollerini Skoda (2) ve Samudio attı. Bu galibiyetle Rizespor puanını 24'e yükseltirken, Gaziantep FK 34 puanda kaldı.
Süper Lig 'de üst sıralara yükselmek isteyen Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor , ligde zirveye tutunan Gaziantep FK'yı ağırladı. 25. dakikadan itibaren yoğun kar yağışı altında oynanan maçı Rizespor 3-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Skoda (42', 55' penaltı) ve Samudio (89' penaltı) attı. Bu galibiyetle Rizespor puanını 24'e yükseltirken, Gaziantep FK 34 puanda kaldı. Rizespor, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazandı.
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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj