Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Süper Lig’de 8 maç sonra galibiyet ile tanışırken 3 puanı getiren golleri Milan Skoda ve Tunay Torun kaydetti. Galatasaray ise Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik serisini yitirirken 2020’de ligdeki ilk yenilgisini aldı.





Çaykur Rizespor, karşılaşmada 42. dakikada Milan Skoda ile öne geçerken Tunay Torun, 53. dakikada skoru 2-0 yaparak takımını galibiyete taşıdı. Rizespor, bu sonuçla puanını 28’e yükseltti.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN KALAN MAÇLARI

Andone ve Muslera’nın sakatlandığı, Ryan Donk ile Adem Büyük’ün de cezalı duruma düştüğü Galatasaray, 50 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikanın içinde henüz 45. saniyede Çaykur Rizespor, savunmanın arkasına hareketlenen Skoda ile gole yaklaştı. Galatasaray savunmasındaki anlaşmazlığı değerlendirmek isteyen Skoda'nın savunmanın arkasına sarktıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

5. dakikada Ryan Donk'un Rizespor savunması arkasına sarkan Onyekuru'ya attığı uzun topta Moroziuk araya girdi. Ukraynalı oyuncunun kaleye yönelen müdahalesinde kaleci Tarık, topu kontrol etmeyi başardı.

7. dakikada Çaykur Rizespor, ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş şansı yakaladı. Melnjak'ın yaptığı vuruş, barajdan geri döndü.

SARI KART | Karşılaşmanın 7. dakikasında Melnjak, savunmadan dönen vuruşu sonrası ikinci şansı ararken Ömer Bayram'a yaptığı müdahale nedeniyle karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un soldan gelişen atağında Melnjak'ın sağ ayağına alarak yaptığı orta, Muslera'da kaldı.

14. dakikada Rizespor, sağ kanattan Tunay Torun ile etkili geldi. Onun penaltı noktasına çevirdiği topa Skoda vururken Muslera, karşı karşıya pozisyonu çıkarmayı başardı. Dönen topta ise Samudio'nun vuruşu Galatasaray savunmasından döndü.

Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'da Fernando Muslera, Skoda'nın karşı karşıya pozisyonunu çıkardıktan sonra yaşanan çarpışma sonrası yerden kalkamadı. Skoda'nın pozisyon içerisinde sol dizi, Muslera'nın sağ ayak bileğine doğru geldi ve 14. dakikada yerde kalan Uruguaylı kaleci için sağlık görevlileri sahaya girdi.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen kaleci için uzun bir tedavi gerçekleştirildi ve Uruguaylı kaleci için 21. dakikada ambulans istendi. Başarılı file bekçisi, 25. dakikada ambulans ile sahayı terk etti.





OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 24. dakikada sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine Galatasaray'da Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

32. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında yapılan ortayı Ahmet Çalık uzaklaştırmak isterken dönen topa Diomande'nin yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Samudio'nun sol kanattan yaptığı ortada, Ryan Donk araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.

PENALTI | 40. dakikada Rizespor'da topla birlikte ceza sahasına giren Samudio, Saracchi'nin müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı.

GOL | 42. dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda'nın kullandığı penaltıyı Okan Kocuk çıkarmayı başarsa da dönen topta Çek oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonuna 14 dakikalık süre ilave edildi.

45+4. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Ömer Bayram'ın yaptığı ortayı Rizespor savunmasında Melnjak, topu çıkarmayı başardı.

45+9. dakikada Galatasaray, Ömer Bayram'ın yerde kalmasıyla kazandığı serbest vuruş şansını değerlendiremedi. Ryan Donk'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

45+13. dakikada Galatasaray sağ kanattan oldukça etkili geldi. Falcao'nun indirdiği topta ceza sahası içinde Mariano'nun altı pasa çevirdiği topu Moroziuk, kornere uzaklaştırdı.

45+15. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışı sol çaprazda Feghouli, Moroziuk'un müdahalesi ile yerde kaldı.

45+16. dakikada Falcao'nun kullandığı serbest vuruş, üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Ahmet Çalık oyundan çıkarken Florin Andone oyuna girdi. Mario Lemina, savunmada Donk'un yanına geçti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Sarı-Kırmızılılar'da Ömer Bayram'ın yerine de Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

48. dakikada Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Andone'nin ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Tarık'ın kontrolünde yandan dışarı gitti.

GOL | 53. dakikada Çaykur Rizespor, Tunay Torun ile farkı 2'ye çıkardı. Uzun topta Samudio kafayla indirirken Skoda'nın içeri çevirdiği topu Lemina uzaklaştıramadı ve altı pasta Tunay Torun, topu ağlara gönderen isim oldu: 2-0.

Galatasaray, Tarık'a takıldı

55. dakikada Galatasaray, çok net bir fırsat yakaladı. Feghouli'nin ceza sahası içinde sağ kanattan çevirdiği topa Onyekuru, altı pasın üzerinden vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Tarık, kritik bir kurtarışla kornere yolladı.

SARI KART | Maçın 59. dakikasında Mariano, topu Samudio'dan kurtarırken Rizesporlu oyuncu yaptığı hareket sonucunda sarı kart gördü.

61. dakikada Galatasaray, sol kanattan Seri ile serbest vuruş kullandı. Tarık'ın uzaklaştırdığı topta sağ kanattan Mariano yeniden bir orta şansı yakaladı. Brezilyalı oyuncunun içeri kestiği topta Andone'nin yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

SARI KART | 61. dakikada Ryan Donk, Skoda ile girdiği mücadele sonrasında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

64. dakikada Galatasaray, sol kanattan gelirken Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş Rizespor savunmasından geri döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor'da 67. dakikada Tunay Torun ve Garmash kenara gelirlerken Abdullah Durak ile Oğulcan Çağlayan oyuna giren isimler oldular.

Aslan'a bir kötü haber de Andone'den

Galatasaray'da 70. dakikada kaleci Tarık'ın şanssız müdahalesi ile yerde kalan Florin Andone, sakatlanarak sedye ile saha kenarına geldi.





OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Galatasaray'da Andone oyundan çıkarken Younes Belhanda oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Adem Büyük, oyuna dahil oldu.

80. dakikada Galatasaray'ın Rizespor yarı sahasında baskısını artırdığı bölümde Lemina'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

82. dakikada Galatasaray sol kanattan etkili gelirken Saracchi'nin içeri çevirdiği topta Moroziuk, kritik bir müdahale ile tehlikeyi önledi.

85. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Samudio'nun vuruşu Galatasaray savunmasının müdahalesiyle engellendi.

SARI KART | 87. dakikada Adem Büyük, rakibine arkadan yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep maçında cezalı duruma düştü.

KIRMIZI KART | Galatasaray'da 90. dakikada Adem Büyük, hakemle girdiği diyalog sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.

90+2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa altı pas üzerinde Lemina'nın yaptığı kafa vuruşu kaleci Tarık'ta kaldı.

90+8. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Rizespor, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Süper Lig | Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Vetrih (Dk. 88 Burak Albayrak), Garmash (Dk. 68 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Skoda (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Muslera (Dk. 24 Okan Kocuk), Mariano, Donk, Ahmet Çalık (Dk. 46 Andone, Dk. 72 Belhanda), Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram (Dk. 46 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru (Dk. 76 Adem Büyük), Falcao

Goller: Dk. 42 Skoda, Dk. 53 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Melnjak, Dk. 59 Samudio, Dk. 85 Vetrih, Dk. 90 3 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Donk (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler:

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Emin, Linnes, Selçuk, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Andone, Adem

Çaykur Rizespor'un 11'i: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

Çaykur Rizespor'un yedekleri: Gökhan Akkan, Boğaçhan, Burak Albayrak, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Oğuz Kaan, Yan Sasse, Oğulcan Çağlayan, Boryachuk

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldukları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Marcao’nun yerine stoperde Ahmet Çalık’a görev verdi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay aradan sonra yaptıkları müsabakada takımını, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru ve Falcao 11’i ile sahaya sürdü.

Galatasaray Kulübü, Mariano’nun Çaykur Rizespor önünde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktığını duyurdu.

Yıldız oyuncu Belhanda, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da protokol tribünden takip etti.

Rizespor’da kale Tarık Çetin’e emanet

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli kaleci Gökhan Akkan’ın yerine Tarık Çetin’i Galatasaray karşısında görevlendirdi.

Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.

Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.

Muslera sakatlandı

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı.

Arjantinli kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi.

Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.