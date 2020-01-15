Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma, Boldrin ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 11 Mayıs 2019'daki Rizespor maçında sakatlanarak uzun bir süre forma giyemeyen Emre Akbaba, resmi maçlara golle dönmeyi başardı.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Çaykur Rizespor maça Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan ilk 11'yle başlarken Galatasaray ise Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao kadrosuyla sahaya çıktı.

13. dakikada Galatasaray'ın baskı kurmaya çalıştığı bölümde Çaykur Rizespor, sağ kanattan Boldrin ile hızlı geldi. Onun sol kanada aktardığı topta Samudio, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaparken top, direk dibinden dışarı gitti.

25. dakikada Galatasaray, ceza sahası sol çaprazından bir serbest vuruş şansı yakaladı. Tehlikeli olabilecek noktadan Falcao'nun yaptığı vuruş, Rizespor barajından döndü.

GOL | 38. dakikada Rizespor'da Melnjak'ın sol kanattan yaptığı güzel ortaya arka direkte gelişine çok şık bir vuruş yapan Boldrin topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 39. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasında gelişine Emre Akbaba da çok şık bir vuruş yaptı ve skoru eşitlemeyi başardı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

54. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, yaklaşık 35 metrelik mesafeden kaleyi denedi. Ömer'in sert şutu üst direkten döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 59. dakikada Çaykur Rizespor'da Denys Harmash'ın yerine Milan Skoda oyuna girdi.

65. dakikada Oğulcan ile sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında içeri yapılan ortada Skoda'dan önce Lemina araya girdi.

67. dakikada Samudio'nun yaptığı ortaya Boldrin vurdu fakat Okan Kocuk topu çıkardı.

71. dakikada Galatasaray'da Seri'nin pasında Emre Akbaba, sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe bir vuruş yaparken top az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray'da sol kanattan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın orta-şut karışımı vuruşu altı pastaki Emre Akbaba'nın önünden geçerek auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Seri'nin yerine de Emre Mor oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor'da 80. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin'in yerine Abdullah Durak oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan oyundan çıkarken Orhan Ovacıklı oyunda girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Samudio'nun savunma arkasına Skoda'ya bıraktığı topta son anda Donk araya girdi.

90+3. dakikada Galatasaray'da ceza sahası içinde sol kanattan Adem Büyük'ün yaptığı ortaya arka direkte Emre Mor boş kaleye dokunarak takımını öne geçirdi fakat VAR incelemesi sonucu Adem'in faul yaptığı belirlenerek gol iptal oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası | Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Abdullah Durak), Vetrih, Samudio, Garmash (Dk. 60 Skoda), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri (Dk. 78 Emre Mor), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 88 Adem Büyük), Feghouli, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

Goller: Dk. 38 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Boldrin ve Burak Albayrak (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Marcao (Galatasaray)