ÖZET | Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 0-4

Süper Lig 2020-2021 sezonu 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna dek Galatasaray'ın üstünlüğü halinde geçen maçtan Sarı Kırmızılılar 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Goller hat-trick yapan Mbaye Diagne ve Taylan Antalyalı'dan geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk dakikalardan itibaren Emre Kılınç, Feghouli ve Oğulcan ile etkili oldu ancak istenilen gol bir türlü gelmedi. Diagne de kaçırdığı pozisyonlarla ilk 20 dakikada saç baş yoldurdu. 45+1'de gelen penaltıda da aslında çok iyi bir vuruş yapamamasına rağmen golü atan Senegalli, takımını soyunma odasına önde götürdü. İkinci yarıda rahatlayan yıldız forvet 52 ve 79'da iki klas gol attı ve hat-trick yaptı. 86'da ise Taylan Antalyalı Steven Gerrard tarzı vuruşuyla ceza alanı dışından çok güzel bir gol attı ve maçın skorunu belirledi. Bu skorun ardından Galatasaray 20 puana ulaşıp zirveye tutunurken, Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Konuk ekibin maç boyunca gösterdiği etkisiz performans ise dikkat çekti.

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Maçtan dakikalar...

3' Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşu üstten auta gidiyor.

6' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından şutu kalecide kalıyor.

Galatasaray maça çok iyi başladı! Üst üste ataklar, şutlar var.

10' Feghouli'nin ceza sahası girişinden şutu kalecide kalıyor.

DİREKTEN DÖNDÜ, SONRA DIAGNE KAÇIRDI!

20' Emre Akbaba'nın ortasında Oğulcan Çağlayan zor pozisyonda kafayı vurdu top üst direkten döndü. Bu top Diagne'ye doğru geldi ama onun vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. Diagne'nin çok daha iyi bir kafa vuruşu yapması lazımdı. Kale adeta bomboştu.

31' Feghouli'nin sağ kanattan ortasında Diagne'nin sağ ayağının içiyle vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı. Senegalli oyuncunun burada da daha iyi vurması gerekirdi.

Galatasaray oyunun tamamen hakimi...

38' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıkıyor.

PENALTI GALATASARAY'IN!

45+1' Diagne'nin penaltı golüyle Galatasaray Rize'de 1-0 öne geçti.

48' Taylan Antalyalı ceza alaanına girer girmez sağ çaprazdan şutunu çekiyor Dario Melnjak'a çarpan top Oğulcan Çağlayan'ın önünde kalıyor. Aynı yerden Oğulcan Çağlayan'ın çektiği şutta bu sefer Yassine Meriah'ın müdahalesi ile Çaykur Rizespor topu uzaklaştırıyor.

52' Diagne'nin golüyle Galatasaray 2-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Mbaye Diagne, rahat pozisyonda tek vuruşla maçtaki 2. golünü kaydetti.

65' Rizespor'da Skoda'nın yerine Loic Remy oyunda.

66' Fernando Boldrin'iğn pasıyla topla buluşan Loic Remy ceza yayından gelişine sağ ayağıyla plase vuruşu üstten auta gidiyor.

76' Loic Remy oyuna girdikten sonra Rizespor hücumları daha tehlikeli hale gelmeye başladı ancak bu durum Fransız oyuncunun kişisel çabasından öteye gitmiyor.

KIRMIZI KART

77' Boldrin topsuz alanda Emre Taşdemir'e yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DIAGNE'DEN HAT-TRICK

79' Diagne ceza alanında yine fırsatı kaçırmıyor ve golü atıyor.

86' Taylan Antalyalı ceza alanı dışından çektiği harika şutla müthiş bir gol attı ve farkı 4'e çıkardı.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah