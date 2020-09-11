(ÖZET) Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.Sarı Lacivertliler'in golleri Gökhan Gönül ve Jose Sosa'dan gelirken, ev sahibinde tek gol Skoda'nın ayağından geldi. Fenerbahçe savunmasının geçen sezon olduğu gibi kritik hatalar yapması dikkat çekti.

Maçtan dakikalar...

3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.

6' Braian Samudio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dario Melnjak sol tarafta dar açıdan şutunu çekiyor Serdar Aziz'e çarpan top kornere gidiyor.

7' Sol taraftan Mykola Morozyuk'un kullandığı kornerde Morozyuk'un ortası kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

9' Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.

17' Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.

25' Sağ kanattan gelişen atakta şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Frey'in pasında topla buluşan Deniz'in vuruşunu kaleci kornere çeliyor.

32' Fenerbahçe, Caner Erkin'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

37' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Boldrin'in kaleciyle karşı karşıya şutunda Altay başarılıydı.

47' Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kalıyor ve kontrol ediyor.

54' Mame Thiam çıktı, Enner Valencia girdi.

57' Rizespor gole çok yaklaştı. Samudio'nun vuruşunu önce Altay çıkardı. Dönen topa Abdullah vurdu. Top direkten auta gitti.

60' Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında Skoda'nın golüyle 1-0 öne geçti.

65' Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna girdi ve Sarı Lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe hücumda hiçbir şekilde etkili olamıyor.

76' Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün golüyle maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafayı iyi vuran Gökhan'ın vuruşunu adaşı Gökhan Akkan ancak çizginin birkaç santimetre içinden çıkarabildi.

87' Fenerbahçe, Jose Sosa'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda



