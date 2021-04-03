ÖZET | Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Çaykur Rizespor'da Milan Skoda, 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Dikkat çeken Hatayspor ve Galatasaray galibiyetleri sonrası Çaykur Rizespor, Bülent Uygun yönetiminde ilk puan kaybını yaşarken 30. maçı sonunda 35 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 31. maçı sonunda 45 puana ulaştı.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

2. dakikada Baiano’nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.

13. dakikada Sabo’nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio’nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada sağ çaprazda Salibur’un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç’in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Sabo’nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin’in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano’yu geçen top yandan auta gitti.

42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin’in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Biglia’nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz’ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

KIRMIZI KART | Çaykur Rizespor'da 51. dakikadan sarı kartı bulunan Milan Skoda, 56. dakikada bir hava topu mücadelesinde rakibine faul yaparken sonrasında da itirazlarda bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

67. dakikada Biglia’nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz’ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

Kalan bölümde de gol olmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

-

Süper Lig | Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64 Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia, Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)