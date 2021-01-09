ÖZET | Çaykur Rizespor - Denizlispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada Rodallega'nın attığı golle öne geçmesine rağmen 90+3. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hugo Rodallega, takımının son 5 maçlık deplasman periyodundaki 6. golüne imza attı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor, 17. maçında 21 puana ulaşırken üst üste 3. deplasman maçından da puan alan Denizlispor ise 17. maçında 14 puana ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 9. dakikada Denizlispor'da Bakalorz'un bıraktığı topa gelişine vuran Rodallega'nın şutunu kaleci Gökhan çıkardı. Dönen topa ceza sahası içi çaprazdan çok sert bir vuruş yapan Rodallega, şık golle takımını öne geçirdi: 0-1.

Rogallega, Denizlispor'un son 5 deplasman maçında 6. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

32. dakikada Angelo Sagal’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

35. dakikada Denizlispor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mesanovic'in içeri çevirdiği topu Moroziuk uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşu, kaleci Gökhan Akkan çıkardı.

44. dakikada Moroziuk’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor - Denizlispor mücadelesinin ikinci yarısı başladı.

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio’nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

59. dakikada Fabricio’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda’nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Moroziuk'un savunma arkasına yolladığı topta Denizlispor savunmasında Muhammet hata yaptı. Topu alan Skoda, çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken uygun pozisyonda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

72. dakikada Çaykur Rizespor'da bu kez Melnjak, sol kanatta topu kontrol ederken rakibinden sıyrılıp çaprazdan sağ ayağıyla sert bir şut çekerken top auta gitti.

75. dakikada Boldrin’in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda’nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon’dan dışarı çıktı.

GOL | 90+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde Kemal Rüzgar, Çaykur Rizespor'a beraberliği getirdi: 1-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu

Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin (Kemal dk. 84), Samudio, Fernando (Fabricio dk. 45), Tunay (Boldrin dk. 45), Skoda

Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Y.Denizlispor: Pantilimon, Muhammet Özkal, Zakarya, Tiago Lopes, Leismann, Radoslaw Murawski, Muris Mesanovic (Sacko dk. 80), Marvin Bakalorz (Mustafa dk. 80), Angelo Sagal, Recep Niyaz, Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş

Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+3) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)