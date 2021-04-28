ÖZET | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Beşiktaş rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyordu. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet aradı. Beşiktaş 16. dakikada N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden hemen 2 dakika sonra, 18'de Ljajic'in golü ofsayt nedeniyle VAR tarafından geçersiz sayıldı. Kartal, 44'te Atiba'yla gol buldu ancak bu kez de gol pozisyonu öncesinde Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle gol bir kez daha geçersiz sayıldı. Siyah beyazlılar, 57. dakikada Gökhan Töre'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kartal, 75. dakikada Ghezzal'ın şık golüyle farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maçın son anlarına doğru dakika 87'de İsmail Köybaşı'nın frikik golüyle Rizespor durumu 3-1 yaptı. Bu golden 2 dakika sonra dakika 89'da Rizespor, Djokovic'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, zorlu Rizespor deplasmanından 3 puanı aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1' Beşiktaş, henüz ilk dakikada tehlikeli geldi. Geçen hafta Kayserispor karşısında 2 gole imza atan N'Koudou, topla buluştu. Ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

2' Siyah beyazlılar maça hızlı başladı. Atiba ceza sahası sol köşesinde topla buluştu, pasını ortadaki Ljajic'e gönderdi. Adem Ljajic, topu düzelttikten sonra şutunu attı kaleci Gökhan son anda çıkardı. Sonrasında Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

5' Lider tehlikeli ataklarına devam ediyor. Sağ kanatta Ghezzal sıfıra indi. Gerideki Gökhan Töre'ye pasını gönderdi. Gökhan, topu kontrol edip şutunu attı Rizespor kalecisi Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

GOL | 16' Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Rachid Ghezzal rakibini çalımlayarak ceza sahasında sıfıra indi. Penaltı noktası üzerindeki N'Koudou'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcu şutunu attı ve top ağlarla buluştu.

18' Beşiktaş, Adem Ljajic'le 2-0 öne geçti. Ancak VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

31' Siyah beyazlıalr bir kez daha gole çok yaklaştı. Ljajic, ceza sahası dışında topla buluştu, savunmanın arkasına sızan Atiba'ya pasını attı. Kanadalı futbolcu 3 rakibini çalımladı, şutunu çekti ancak Rizespor savunması son anda ayak koyarak gole engel oldu.

44' Beşiktaş, Atiba'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında pozisyon öncesinde Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

İkinci yarı başladı.

55' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Remy, ortada boşta kalan Samudio'ya yerden pasını gönderdi. Paraguaylı futbolcu şutunu attı, Ersin gole izin vermedi.

GOL | 57' Gökhan Töre, sağ kanatta topla buluşuğ rakibini geçerek ceza sahasına doğru girdi. Şutunu attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

59' Çaykur Rizespor, Remy'nin attığı golle durumu 2-1'e getirdi ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı. VAR'dan yapılan kontrol sonrası ofsayt kararı onaylandı.

GOL | 75' Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in şık golüyle durumu 3-0'a getirdi. Sağ kanattan altığı topla ceza sahası yayına doğru gelmeden şutunu çıkaran Cezayirli futbolcu şık bir gole imza attı.

GOL | 87' Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı'nın sağ çaprazdan attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi.

GOL | 89' Rizespor, Djokovic'in golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Sağ kanattan Moroziuk ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde Djokovic kafa vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu.