ÖZET Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 22. haftasında Çaykur Rizespor 'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadele, 19 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da başlamış fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 22. dakikada tatil edilmişti. 22. dakikadan itibaren devam edilen maçta Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un gollerini Pohjanpalo ve Gökhan Gönül atarken Antalyaspor'un golünü Haji Wright attı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada yerden seken topu orta sahada Bünyamin Balcı, uzaklaştıramadı. Topu kazanan Deniz Hümmet, kaleci Boffin ile karşı karşıya kalsa da zeminin zorlaştırdığı durumda istediği gibi vuruşunu yapamadı ve Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

15. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın vuruşu kaleci Tarık Çetin'de kaldı.





22. dakikada yarıda kalan mücadele 1 gün sonrasında kaldığı yerden başladı.

32. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Joel Pohjanpalo, çok şık bir vuruş yaptı fakat bu vuruşu kaleci Ruud Boffin çıkardı.

GOL | 35. dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik, sol kanattan ceza sahası içine girip vuruşunu yaptı. Doğukan'ın vuruşu, kaleci Tarık Çetin'in üzerine gitse de yerden seken topu Tarık'ın kontol edemeyerek sektirmesi sonrası ağlara giden topa son anda dokunan Haji Wright, golü attı: 0-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Fernando Boldrin'in ortasına arka direkte Selim Ay'ın yaptığı kafa vuruşunu Antalyaspor savunmasında kale alanı içerisinde Naldo çıkardı.

PENALTI | 42. dakikada Selim Ay'ın Antalyaspor ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu savunmadan dönerken dönen topa hareketlenmişken Fredy'nin kendisine yaptığı müdahale, 45. dakikada VAR sonucunda penaltı olarak değerlendirildi.

GOL | 45+1. dakikada Joel Pohjanpalo, penaltıyı ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan yapılan ortada Haji Wright'ın kafa vuruşu ağlara gitse de ofsayt gerekçesiyle gol olarak değer kazanmadı.

52. dakikada sağ kanattan Fernando Boldrin'in ortasında topla buluşan Alper Potuk, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşu dışarı gitti.

GOL | 58. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan Fernando Boldrin ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

Son 20 dakikaya ev sahibi Çaykur Rizespor 2-1 öne girdi.

76. dakikada Çaykur Rizespor'da Cemali sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Alper Koç oyuna girdi.

90. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin de sakatlandı ve yerine Djokovic girdi.

Antalyaspor'da Güray Vural, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve maçın sonlarında takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Fabricio Baiano, Erik Sabo, Alper Potuk, Fernando Boldrin, Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie

Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Andrea Poli, Fredy, Houssam Eddine Ghacha, Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fernando, Erkan Eyibil, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Enzo Crivelli, Gökdeniz Bayrakdar