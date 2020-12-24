ÖZET | Çaykur Rizespor - Antalyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'la karşılaştı. 7. dakikada Yasin Pehlivan Rize'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda, 59'da Skoda ev sahibini 2-0 öne geçirdi. 61'de Podolski Antalyaspor'u umutlandıran golü attı. 90+5'te ise inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Gökhan Akkan'dan büyük bir hata geldi. Veysel Sarı vurdu, Meriah topu çizgiden çıkardı ve Rizespor maçı 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maçtan dakikalar:

7. dakikada Çaykur Rizespor’da Milan Skoda’nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel’in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Samudio’nun pasında topa bekletmeden vuran Skoda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Podolski’nin ceza sahasının içerisinden gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Özgür Ertem xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, İsmail xx, Morozyuk xx, Meriah xxx, Talbi xxx, Baiano xx (Donsah dk. 82 ?), Andrade xx (Onur Bulut dk. 82 ?), Yasin Pehlivan xxx (Selim Ay dk. 90 ?), Michalak xx (Samudio dk. 45 xx), Tunay xx (Doğan Erdoğan dk. 71 x), Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin x, Veysel x, Eren x (Jahovic dk. 45 x) (Orgill dk. 85 ?), Bünyamin x, Kudryashov xx, Naldo xx, Amilton x (Gökdeniz dk. 71 x), Fredy x (Hakan dk. 82 ?), Nuri xx, Sidney Sam x, Lukas Podolski x

Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)