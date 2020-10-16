(ÖZET) Çaykur Rizespor-Ankaragücü maç sonucu: 5-3

Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor karşılaşmada 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor'un gollerini Fernando 19', Boldrin 45', Remy 55' (pen), 62' (pen) ve 78' atarken, Ankaragücü'nün gollerini ise Paintsil 6', 16' ve Börven 43' kaydetti. Ankaragücü kaptanı Alper Potuk, ilk yarının uzatma anlarında 2. sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | Ankaragücü 6. dakikada Joseph Paintsil'nin attığı gol ile deplasmanda öne geçti: 1-0.

GOL | Çaykur Rizespor defansının büyük hatası sonucu Ankara ekibi 2. golü de attı. Joseph Paintsil, 16. dakikada hem kendisinin, hem de takımının 2. golünü attı.

GOL | Karşılaşmada goller devam ediyor. Bu kez golü atan takım Çaykur Rizespor. Fernando, 19. dakikada farkı 1'e indiren golü güzel bir vuruşla kaydetti: 2-1

GOL | Ankaragücü'nün yeni golcüsü Torgeir Börven, 43'te kafa vuruşuyla skoru 3-1'e getirdi.

GOL | Boldrin'in güzel frikik golüyle Rizespor ilk yarının son dakikasında farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2.

Kırmızı Kart | Ankaragücü kaptanı Alper Potuk, 45+3'te çift sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk Yarı Sonucu | Ankaragücü, ilk yarıyı Rize deplasmanında 3-2 önde kapattı.

GOL | VAR incelemesi sonrası Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Karadeniz ekibinin yeni golcüsü Remy, penaltıyı gole çevirdi. VAR kararı ile penaltı tekrarlandı ve Remy penaltıyı bir kez daha filelerle buluşturdu. 55. dakikada skor 3-3'e geldi.

GOL | Rizespor bir kez daha penaltı kazandı. Loic Remy, penaltıda yine hata yapmadı ve Rizespor 62. dakikada üstünlüğü yakaladı: 4-3.

GOL | 1987 doğumlu Fransız golcü Remy, güzel bir vuruşla kendisinin 3., takımının ise 5. golünü kaydetti. 78'de skor 5-3'e geldi.

Maç Sonucu | Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizesporun ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven.



