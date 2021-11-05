ÖZET Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor , Alanyaspor 'u Selim Ay ve Djokovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Alanyaspor ise ligde 8 maç sonra kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46' İkinci devre başladı.

46. dakikada santrayla beraber topla direkt kaleye giden Boldrin ceza sahası yayında şutunu çekti. Kaleci Serkan sağına giden topu uzandı aldı.

47. dakikada bu kez Alanyaspor tehlikeli geldi. Emre'nin uzun topunda sol kanatta topu kontrol eden Candeias ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Babacar gelişine vurdu. Savunmaya da çarpan top kornere gitti.

67. dakikada topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Dado, Milunovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem "Penaltı" dedi. VAR kontrolü de kararı değiştirmedi. Beyaz noktaya gelen Djokovic, kalecinin solundan topu ağlara yolladı.

Alanyaspor gole çok yaklaştı ancak direkler izin vermedi! 81. dakikada Eduardo ceza sahası yayından yerden çok sert vurdu. Kaleci Gökhan uzandı, top direkten oyun alanına geri döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

İki takımın 11'leri açıklandı...

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Boyd, Pohjanpalo.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Efecan, Emre, Candeias, Babacar.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçında deplasmanda Trabzonspor 'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 11 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor. Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak. Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.

Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra maç kaybetmeyen Alanyaspor 6 galibiyet ve 3 beraberikle 20 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor.