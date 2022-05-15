(ÖZET) Cagliari - Inter maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Inter deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu. Sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Inter, 3 puanı hanesine yazdırdı.

25. dakikada Inter, Matteo Darmian'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 51. dakikasında Lautaro Martinez, farkı 2'ye yükseltti. Cagliari 53. dakikada Lykogiannis ile farkı yeniden 1'e indirirken, Lautaro Martinez, 84. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi ve Inter, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Inter, puanını 81'e yükseltirken lider Milan'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Küme düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Cagliari ise 29 puan ile 18. sırada kaldı.



