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(ÖZET) Cadiz - Real Madrid maç sonucu: 1-1

La Liga'da şampiyonluğu daha önce ilan eden Real Madrid, 37. hafta maçında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

15 Mayıs 2022, Pazar 22:36 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Cadiz - Real Madrid maç sonucu: 1-1

La Liga'da haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Cadiz deplasmanında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Cadiz ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

85 puanlı şampiyon Real Madrid'in golü 5. dakikada Mariano Diaz'dan geldi. 37. dakikada Ruben Sobrino'nun attığı golle dev rakibinden 1 puanı kapan ve 36 puanla 17. sırada yer alan Cadiz, 61. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

22 Mayıs'ta Real Betis'i konuk edecek olan ve La Liga'da sezonu tamamlayacak olan Real, 28 Mayıs'ta ise Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak. Ligde kalma umudunu son haftaya taşıyan Cadiz ise küme düşmesi kesinleşen Alaves deplasmanında sezona nokta koyacak.

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