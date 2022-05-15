(ÖZET) Cadiz - Real Madrid maç sonucu: 1-1

La Liga'da haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Cadiz deplasmanında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Cadiz ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

85 puanlı şampiyon Real Madrid'in golü 5. dakikada Mariano Diaz'dan geldi. 37. dakikada Ruben Sobrino'nun attığı golle dev rakibinden 1 puanı kapan ve 36 puanla 17. sırada yer alan Cadiz, 61. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

22 Mayıs'ta Real Betis'i konuk edecek olan ve La Liga'da sezonu tamamlayacak olan Real, 28 Mayıs'ta ise Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak. Ligde kalma umudunu son haftaya taşıyan Cadiz ise küme düşmesi kesinleşen Alaves deplasmanında sezona nokta koyacak.