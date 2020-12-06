ÖZET | Cadiz - Barcelona maç sonucu: 2-1

İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Cadiz, Barcelona'yı ağırladı. 8. dakikada Cadiz, Alvaro Gimenez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 57'de Alcala topu kendi ağlarına gönderdi ve maça 1-1'lik beraberlik geldi. 62'de Beşiktaş'ın eski yıldızı Alvaro Negredo oyuna girdi ve sahaya adımını attıktan 43 saniye sonra topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 90 dakika Cadiz'in üstünlüğüyle sona ererken Barcelona 14 puanda kaldı. Cadiz ise 18 puana ulaştı.

Barcelona'da Messi ve Griezmann gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldılar. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor ancak ligde bu skorun ardından lider Atletico'nun 12 puan gerisine düştü.







