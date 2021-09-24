ÖZET | Cadiz - Barcelona maç sonucu: 0-0

Karşılaşmanın 64. dakikasında Barcelona’da Frenkie de Jong ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman da uzatmaların oynandığı 96. dakikada hakeme itiraz ettiği bir pozisyonda kırmızı kart gördü.

Katalan kulübü, ligde 9 puanla 7. sırada yer alırken, Cadiz ise 6 puanla 14.lükte bulunuyor.

Diğer yandan Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e 3-0 yenilmesiyle birlikte son üç maçında galibiyet alamayan Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman’ın geleceği de tartışılmaya başlandı.

Koeman’ın Cadiz maçı öncesindeki basın toplantısında, gazetecilerden soru almadan sadece yazılı bir metin okuması ve kulüp yönetiminin bundan son anda haberinin olması Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta’nın tepkisini çekmişti.

Koeman, söz konusu metinde, yönetimin tam desteğini aldığını, takımın yeniden yapılanması sürecinde olduklarını, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde mucize beklenemeyeceğini belirtip, sabır gösterilmesini istemişti.

Laporta ise konuya ilişkin, "Koeman’ın bir deklarasyon yapacağından son anda haberdar olduk. Basın toplantısına katılma zorunluluğu var. Tabii ki istediği gibi cevap vermekte özgür. Teknik direktörün kararına saygı duyuyoruz ama kaptanlar ve biz son anda bunu öğrendik. Eğer bir karar almak gerekirse alınır." açıklamasında bulunmuştu.

İspanyol basını, Barcelona’nın Koeman ile yollarını ayıracağını iddia ediyor.

AA