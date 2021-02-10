(ÖZET) Büyükçekmece - Anadolu Efes maç sonucu: 83-94

Başabaş giden ilk çeyreği Lacivert-Beyazlılar, 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta da konuk ekibin üstünlüğü devam etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri, soyunma odasına 45-36 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de Efes rakibine şans tanımadı, final periyoduna 72-60 önde girdi. Maç sonunda ise sahadan galibiyetle ayrılan taraf 94-83'lük skor ile Ataman'ın öğrencileri oldu. Ev sahibinde Eldrigde 19 sayı kaydederken, Olaseni ve Oliver'ın 17'şer sayılık performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Anadolu Efes'te ise 6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması, galibiyette kilit rol oynadı. Bu sonuçla birlikte Lacivert-Beyazlılar, 21. hafta sonunda 21. galibiyetini elde etti. Maç sonrasında konuşan Efes'in coachu Ergin Ataman, "Serimiz devam ediyor. Üst üste maçlar oynuyoruz. Bu yüzden bazen rotasyona gidiyoruz. Önümüzde yoğun bir süreç var" dedi.