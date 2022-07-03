(ÖZET) Büyük Britanya-Türkiye maç sonucu: 71-85

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya kozlarını paylatı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, zorlu deplasmanda baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 85-71'lik skorla kazanarak adını üst tura yazdırdı.

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İLK ÇEYREK SONUCU | Büyük Britanya 18-20 Türkiye

İLK YARI SONUCU | Büyük Britanya 31-42 Türkiye

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Büyük Britanya 51-62 Türkiye

MAÇ SONUCU | Büyük Britanya 71-85 Türkiye

Belarus ihraç edildi

Ay Yıldızlılar, B Grubu'nda Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla yenerken, Yunanistan’a 72-71 ve 76-67’lik skorlarla mağlup olmuştu. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda Belarus’un gruptan ihraç edildiğini açıklamıştı.

İlk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na

FIBA’nın açıkladığı formata göre takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz Büyük Britanya karşılaşmasının ardından A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

A Milli Basketbol Takımımız'ın Büyük Britanya maçı kadrosu:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.