ÖZET Bursaspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig'de genç futbolcularıyla inişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Bursaspor , evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 45+1'de Alim Öztürk, konuk ekibi öne geçirdi. 52'de Glumac, Ümraniye adına farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-Beyazlılar, 77'de Emirhan Aydoğan'ın frikikten attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 82'de Ümraniye'nin tecrübeli golcüsü Moussa Sow sahneye çıktı ve skoru belirledi: 1-3. Üst üste 2. yenilgisini alan Bursaspor, 14 puanda kalırken, 9. sıranın üzerine çıkamadı. 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Ümraniye ise puanını 13 yaparken, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başardı.



