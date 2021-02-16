(ÖZET) Bursaspor-Tuzlaspor maç sonucu: 0-0

Ligde son iki mücadeleden boynu bükük ayrılan Bursaspor , Kovid-19 vakaları nedeniyle 9 oyuncusundan yararlanamadığı maçta galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Süper Lig hedefindeki Tuzla’yı konuk etti. 9. dakikada konuk ekip sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Samet Asatekin'in şutu auta çıktı. 12. dakikada Bursaspor kalesi çok büyük bir tehlike atlattı. Defansın yaptığı hata sonrasında topla buluşan Aldin Cajic, direği nişanladı, ardından dvam eden tehlikeyi Bursaspor defansı zorlukla uzaklaştırdı. 24. dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak Kapacak'ın şutu önce sağ direğe sonra da sol direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. 48. dakikada Tuzlaspor'da Alan Lima Carius kornerden gelen topu kafayla ağlara göndericekken, Ataberk Dadakdeniz müthiş çıkardı. 90+4’te Batuhan Kör karşı karşıya yüzde yüzlük gol pozisyonunda kaleci Haydar’ı geçemedi ve maç 0-0 bitti.