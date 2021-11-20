(ÖZET) Bursaspor-İstanbulspor maç sonucu: 2-4

Yeniden üst sıralara tırmanmak isteyen ve üst üste 3 maç kazanıp, Kocaelispor'a boyun eğen Bursaspor , Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a diş geçiremedi. Sarı Siyahlılar, 18 ve 20'de Muammer Sarıkaya'nın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 0-2. 28'de Batuhan Kör farkı 1'e indirse de 45'te Jetmir Topalli, ilk devrenin skorunu ilan etti: 1-3. 70. dakikada Bursaspor'da Taha Altıkardeş, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 76'da İbrahim Yılmaz, fişi çeken isim oldu: 1-4.

İstanbulspor serisini sürdürdü

83'te Massimo Bruno, skoru belirledi: 2-4. Bu sonuçla birlikte Yeşil-Beyazlılar, 12 maç sonunda 14 puanda kalırken, 11. sıradan ötesine gidemedi. İstanbulspor ise galibiyet serisini 3'e çıkarmanın sevincini yaşarken puanını 19 yaptı ve 8. sıraya yükseldi.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Namıq Alasgarov, Batuhan Kör (Dk. 77 Vefa Temel), Kerem Şen (Dk. 77 Tuğbey Akgün), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Mert Yılmaz, Capan, Burak Altıparmak, Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 21 Ofoi)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk (Dk. 80 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Mert Caner Öztürk), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 86 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 59 Okan Erdoğan), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli

Goller: Dk.18 ve 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 45 Jetmir Topalli, Dk. 76 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 28 Batuhan Kör, Dk. 83 Bruno (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Namıq Alasgarov, Dk. 73 Burak Altıparmak (Bursaspor)