(ÖZET) Bursaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-3

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ligin hem alt kısmını hem de üst kısmını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor maça fırtına gibi başladı ve skoru dahailk yarıdan 2-0'a getirdi. Ancak Galatasaray'da ilk yarının sonuna doğru golü atan Ndiaye Sarı Kırmızılıları umutlandırdı. 2. yarıda Fatih Terim'in öğrencileri önde baskı yaparak skoru 3-2'ye getirmeyi bildi ve sahadan 3 puanla ayrılarak Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi.

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Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken Bursaspor ise 28 puanda kalarak ateş hattının bir adım önünde kaldı. Ev sahibi ekip taraftarının büyük desteğine rağmen Sarı Kırmızılı ekibe direnemedi ve sahadan yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maç iki taraf için de oldukça tempolu bir şekilde başladı. Henüz 1. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Chedjou arka direkte kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Galatasaray ise Onyekuru'nun savunma arkasına koşuları ile pozisyon bulmaya çalıştı.

Bursaspor ve Galatasaray özellikle orta sahada kaptıkları topla hızlı çıkmaya çalıştı. 7. dakikada Saivet'in güzel pasında sol kanatta topu alan Yusuf Erdoğan son çizgiye doğru hareketlendi. İçeri çevirmek istediği top Marcao'ya çarpıp kornere çıktı.

13. dakikada Belhanda'nın rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta içeri ortaladığı topu Diagne indirdi, devamında Onyekuru ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

Muslera'dan müthiş kurtarış

Bu pozisyonun bir dakika sonrası Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Saivet'nin içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Aytaç gelişine ayak içiyle vurdu, ters ayakta yakalanan Muslera nefis bir hamleyle topu ayağıyla kornere çeldi.

Bursaspor golü buldu

15. dakikada Bursaspor Sakho ile skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan içeri sokulan Yusuf Erdoğan'ın pasında kale önündeki Luyindama'dan seken topu çizgi üzerinde Diafra Sakho tamamladı ve skor tabelasındaki dengeyi bozan isim oldu.

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Mücadelede dakikalar 18'i gösterdiğinde Bursaspor'da Onur Atasayar topsuz alanda yerde kaldı. Hakem sedye istedi. Onur sedyeyle kenara alındı. Tedavisi tamamlanan genç futbolcu oyuna devam etti.

Yusuf Erdoğan dikkat çeken isim oldu

Oyunun 20 dakikalık bölümünde Bursaspor'da Yusuf Erdoğan etkili atakları ile Galatasaray savunmasını bir hayli zorladı. Özellikle savunma arkasına sarkan toplarda Marcao ile Luyindama ikilisi bir hayli zorlandı.

Maçın 28. dakikasında sağ kanattan ilerleyen Sakho, pasında savunmadan seken topa kendi vurmayı denedi ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı. Tecrübeli forvet aşırtma şut yerine aradan Yusuf Erdoğan'a pası düşünseydi Bursaspor bir gol daha bulabilirdi. Galatasaray özellikle savunma arkasına gelen toplarda çok büyük zorluk yaşadı bu dakikaya kadar.

Bursaspor 38. dakikada zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti. Maç içerisinde sakatlık yaşayan genç futbolcu Onur Atasayar, yerini Allano Lima'ya bıraktı.

Oyuna girdikten bir dakika sonra Allano Lima Mariano'yu arkasından formasından çekince hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kazanılan serbest vuruşta Belhanda'nın ortasında Luyindama'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

Saivet'den müthiş gol

Mücadelenin 42. dakikasında Saivet müthiş bir gole imza attı ve skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan içeri sokulan Lima'nın geriye doğru çıkardığı pasta Saivet yay üzerinden ayak içiyle gelişine mükemmel vurdu ve topu Muslera'nın uzanamayacağı noktaya gönderdi. Bu golle skor maçta 2-0'a geldi.

44. dakikada bu kez sarı kartı gören isim Galatasaray'dan Luyindama oldu. Aslan'ın savunmacısı Luyindama bu kartla cezalı duruma düştü.

Ndiaye ilk yarının sonunda golü attı

Mücadelenin 45+2. dakikasında bu kez Galatasaray'da Ndiaye sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruş sonrası Mariano içeri doldurdu. Luyindama'nın kafayla çevirdiği topu kale alanı içinde Ndiaye yine kafayla ağlara yolladı.

Bu gol aynı zamanda da ilk yarının sonucu oldu ve Bursaspor 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giren taraf oldu.

Maçın 2. yarısına her iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Bursaspor ilk oyuncu değişikliğini ilk yarıda zorunlu bir şekilde yapmıştı.

İlk yarıda Galatasaray'ı ümitlendiren isim olan Ndiaye, 2. yarının henüz başında sarı kartı gördü. 46. dakikada kartı gören tecrübeli orta saha bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Maçta dakikalar 48'i gösterdiğinde Galatasaray yüklenen taraf oldu. Sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin ortasında Ndiaye ön direkte vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta çıktı.

Maçta bir sarı kart daha çıktı. Galatasaray'da Marcao maçın 51. dakikasında kartı gören isim oldu. Brezilyalı savunmacı gördüğü kartla ceza sınırına geldi.

VAR, penaltı ve gol

53. dakikada Belhanda ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Suat Arslanboğa, 'devam' dedi. VAR uyarısı sonrası hakem pozisyonu incelemeye gitti ve penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Diagne maçın 56. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skordaki dengeyi sağladı.

Penaltı kararına rağmen hakeme itirazlarda bulunan Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.

Maçta kartların sayısı yükseldi. 59. dakikada Galatasaray'da kartı gören isim bu sefer Emre Taşdemir oldu.

Onyekuru fırsattan yararlanamadı

Galatasaray öne geçme şansını değerlendiremedi. 61. dakikada rakip yarı sahada baskı yapan Sarı Kırmızılı futbolcular Bursaspor'un çıkmasına izin vermedi ve Feghouli ile topu kaptı. Feghouli'nin ara pasında sağ kanatta Belhanda topla buluştu. Yıldız futbolcunun içeriye yerden pasında topun gelişine vuran Onyekuru çerçeveyi bulamadı.

Feghouli'den müthiş gol

63. dakikada Feghouli güzel bir golle Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi ve Sarı Kırmızılı ekip 2-0'lık skordan geri gelerek 3-2 öne geçti. Sol kanattan Onyekuru'nun ceza yayına doğru yerden çıkardığı topa Feghouli sol ayağıyla gelişine mükemmel vurdu, falsolu giden top ağlarla buluştu.

Maçın 65. dakikasında Bursaspor atağında Yusuf sağ kanattan ortaladı, arka tarafta Lima istediği kafa vuruşunu yapamayınca top yandan dışarı gitti.

Onyekuru yine yararlanamadı

Karşılaşmanın 68. dakikasında Onyekuru yine net bir pozisyondan yararlanamadı. Belhanda'nın Bursaspor savunması arasına attığı topta sol çarprazdan ceza sahasında giren Onyekuru, kapalı köşeden topu ağlara göndermek istedi. Ancak topu yakın direğin yanından auta gitti.

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Yusuf bu kez şansını değerlendirdi

Galatasaray'ın bu atağı sonrası bu kez tehlikeli gelen Bursaspor oldu. Ev sahibi ekibin en etkili ismi Yusuf Erdoğan Yusuf Erdoğan sağ kanatta buluştuğu topla içeri sokuldu ve çaprazdan plaseyle etkili vurdu, Muslera'yı geçen top yandan auta çıktı.

72. dakikada bu kez sarı kartı gören isim Bursaspor'da Chedjou oldu. Tecrübeli savunmacı yoğun bir şekilde hakeme itiraz etti.

73'te Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Emre Taşdemir yerine oyuna giren isim Martin Linnes oldu.

Mücadelenin 77. dakikasında Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Diagne yerine oyuna tecrübeli orta saha Selçuk İnan girdi.

Bir değişiklik de Bursaspor cephesinden geldi. Badji yerine oyuna giren isim Umut Nayır oldu.

Onyekuru ofsayta takıldı

Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray Onyekuru ile golü buldu ama filelere giden top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, karşı karşıya pozisyonda yerden köşeye vurdu ve topu ağlara yolladı. Ancak pozisyon bitince yardımcı hakem Onyekuru için ofsayt bayrağını kaldırdı.Bu karar tepki gösteren Onyekuru hakem tarafından sarı kartı gördü.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Bursaspor son oyuncu değişikliğini yaptı. Yusuf Erdoğan yerine oyuna giren isim Kubilay Kanatsızkuş oldu.

89. dakikada Galatasaray'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Onyekuru'nun yerine oyuna giren isim Sinan Gümüş oldu.

Muslera'dan geçit yok

Maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde etkili paslaşmalar sonrası ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sakho bekletmeden vuruşunu yaptı, direk dibinde Muslera topu kontrol etti.

Bursaspor son anlarda baskıyı iyice artırdı. Oyun tamamen Galatasaray ceza alanı çevresine yıkıldı. Ancak Galatasaray savunması geçit vermedi ve hakem Suat Arslanboğa'nın düdüğü sonrası Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Bursaspor: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de geçen hafta Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba’yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk’u Bursaspor karşısında ilk 11’de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya ve Muğdat Çelik oturdu.

Bursaspor’da bir eksik

Bursaspor’un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima’nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho’nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.