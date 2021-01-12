ÖZET | Bursaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursa'da karşı karşıya geldi.
6. dakikada Antalyaspor, Hakan Özmert'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
33. dakikada Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
36. dakikada Antalyaspor, Adis Jahovic'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
İlk yarı Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında gol olmayınca Antalyaspor, Bursaspor’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.