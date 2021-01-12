MENÜ

ÖZET | Bursaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u Hakan Özmert (P), Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

12 Ocak 2021, Salı 16:00 Son Güncelleme:
- A +
ÖZET | Bursaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursa'da karşı karşıya geldi.

6. dakikada Antalyaspor, Hakan Özmert'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

33. dakikada Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

36. dakikada Antalyaspor, Adis Jahovic'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

İlk yarı Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca Antalyaspor, Bursaspor’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...