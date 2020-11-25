ÖZET Bursa-Karatay Termal 1922 Konya maç sonucu: 1-0

Misli.com 2. Lig'de orta sıralarda mücadele eden konuk ekip ideal 11'inden 8 oyuncusunu sahaya sürerken, 1. Lig'de Play-Off potasında tutunmak isteyen Timsah ise tamamen yedeklerini sahaya sürdü. Ev sahibi ekip Recep Aydın ile değerlendiremediği iki pozisyonun ardından 2003 doğumlu Tuğbeyin golüyle öne geçti. 45+2'de Berat'ın çevirdiği topa gelişine vuran Tuğbey Akgün Bursaspor'u öne geçirdi. İkinci devre de düşük tempoda geçti, Bursaspor 1-0'lık skorla kupada tur atlamayı başardı.