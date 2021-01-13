ÖZET | Burnley - Manchester United maç sonucu: 0 - 1
Manchester United ilk hafta oynanması gereken ancak ertelenen Burnley mücadelesini deplasmanda 1-0 kazandı ve 36 puan lider oldu. Solksjaer yönetimindeki Manchester United böylece 2013 yılından bu yana 17.haftada ilk kez lider oldu
Manchester United, Premier Lig'de sezonun ilk haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Burnley mücadelesini deplasmanda Paul Pogba'nın golüyle 1-0 kazandı ve 36 puan lider oldu
Liverpool'un 3 puan önünde zirveye çıkan Manchester United, deplasmanda ise 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve en başarılı takım oldu. Bu pazar ise iki dev takım Liverpool ile Manchester United saat 19:30'da karşı karşıya gelecek