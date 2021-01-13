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ÖZET | Burnley - Manchester United maç sonucu: 0 - 1

Manchester United ilk hafta oynanması gereken ancak ertelenen Burnley mücadelesini deplasmanda 1-0 kazandı ve 36 puan lider oldu. Solksjaer yönetimindeki Manchester United böylece 2013 yılından bu yana 17.haftada ilk kez lider oldu

13 Ocak 2021, Çarşamba 01:33 Son Güncelleme:
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ÖZET | Burnley - Manchester United maç sonucu: 0 - 1

Manchester United, Premier Lig'de sezonun ilk haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Burnley mücadelesini deplasmanda Paul Pogba'nın golüyle 1-0 kazandı ve 36 puan lider oldu

Liverpool'un 3 puan önünde zirveye çıkan Manchester United, deplasmanda ise 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve en başarılı takım oldu. Bu pazar ise iki dev takım Liverpool ile Manchester United saat 19:30'da karşı karşıya gelecek


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