(ÖZET) Burnley - Manchester City maç sonucu: 1 - 4

remier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Burnley'e konuk oldu. Turf Moor'da oynanan mücadeleye fırtına gibi başlayan City, maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinden hiç bırakmadı.

24'te Gabriel Jesus'un harika golüyle öne geçen Manchester ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayan Guardiola'nın öğrencileri, 50'de Jesus ile farkı 2'ye çıkardı.

Gabriel Jesus, Manchester City formasıyla attığı son 10 golün hepsini deplasmanda attı.

Sahanın en iyi oyuncularından olan Rodri'nin 68. dakikadaki füzesiyle farkı 3'e çıkaran City, 87'de Riyad Mahrez ile farkı 4'e çıkardı.

Manchester City'nin Burnley karşısında attığı 4. golün sahibi olan Riyad Mahrez, Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Cezayirli futbolcusu oldu.

Skoru belirleyen gol ise 89'da Burnley'in İrlandalı oyuncusu Robbie Brady'den geldi.

Bu sonucun ardından 32'ye yükselten Manchester City, lider Liverpool'la arasında olan puan farkını maç fazlasıyla 8'e düşürdü. 18 puanda kalan Burnley ise 11. sırada yer aldı.