ÖZET | Burnley - Arsenal maç sonucu: 1-1

Premier Lig’in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Turf Moor Stadı’nda oynanan karşılaşmada, bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Burnley, zirve yarışından uzaklaşan Arsenal’i konuk etti.

Maçın golleri, ilk yarıda geldi. Arsenal, 6. dakikada yıldız oyuncusu Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang’ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Burnley, 39. dakikada Chris Wood’ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 38’e, Burnley ise 30’a yükseltti.