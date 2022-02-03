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(ÖZET) Burkina Faso - Senegal maç sonucu: 1-3

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final mücadelesinde Burkina Faso ile Senegal karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Senegal finale yükselmeyi başardı.

03 Şubat 2022, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Burkina Faso - Senegal maç sonucu: 1-3

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final mücadelesinde Burkina Faso ile Senegal karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılan Senegal finale yükselmeyi başardı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçın 70. dakikasında Senegal'den Abdou Diallo topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. 76. dakikada ise Idrissa Gueye farkı 2'ye çıkaran golü atmayı başardı. Burkina Faso 82. dakikada Toure ile farkı 1'e indirse de 87. dakikada Liverpool'da forma giyen Sadio Mane sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü filelere gönderdi. Senegal mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Senegal, Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Kamerun-Mısır maçının galibi ile karşılaşacak.

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