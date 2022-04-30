(ÖZET) Bristol City - Hull City maç sonucu: 5-0

İngiltere Championship'in 45. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bristol City ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City sahadan 5-0'lık mağlubiyet ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 5. dakikada Weimann, 33. dakikada Semenyo ve 35. dakikada Martin'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Bristol City, 54. dakikada Martin'in ve 82. dakikada Weimann'ın golleri ile maçı 5-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Hull City'nin Fenerbahçe 'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh, maça ilk 11'de başlarken 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bristol City puanını 55'e yükseltirken, Hull City ise 50 puanda kaldı.



