(ÖZET) Brighton - Manchester City maç sonucu: 3-2

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, alt sıralardaki Brighton'a konuk oldu. Joao Cancelo'nun 10. dakika atılmasıyla 80 dakika 10 kişi mücadele eden Manchester ekibi, maçta 2-0'ı yakalamasına rağmen puan alamadı.

Konuk ekibin gollerini İlkay Gündoğan (2') ve Philip Foden (48') attı. Brighton'a 3 puanı kazandıran goller ise Leandro Trossard (50'), Adam Webster (72') ve Dan Burn'den (76') geldi.

Manchester City bu sonuçla bitime 1 hafta kala 83 puanda kaldı. Brighton ise puanını 41'e yükseltti, 15. sırada.



