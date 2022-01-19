(ÖZET) Brighton - Chelsea maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Brighton, Chelsea'yi konuk etti. Chelsea öne geçtiği karşılaşmada Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Chelsea, Hakim Ziyech'in 29. dakikada bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile geçilirken, Brighton'dan Webster 60. dakikada skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de son 7 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Chelsea, puanını 44 yaptı. Brighton ise 29 puana yükseldi.

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