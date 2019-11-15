(ÖZET) Brezilya - Arjantin maç sonucu: 0-1
Liglere verilen milli arada Brezilya ile Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadele Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Tangocular'a galibiyeti getiren gol Lionel Messi'den geldi.
Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan Arjantin oldu.
Henüz 10. dakikada Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltı atışından yararlanmayan Brezilya, 13'de Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve Tangocular sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.