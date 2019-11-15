(ÖZET) Brezilya - Arjantin maç sonucu: 0-1

Güney Amerika'nın iki devi, Brezilya ve Arjantin, liglere verilen milli arada özel maçta karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Saud Üniversite Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan Arjantin oldu.

Henüz 10. dakikada Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltı atışından yararlanmayan Brezilya, 13'de Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve Tangocular sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.