ÖZET | Brentford-Bournemounth maç sonucu: 3-1

İngiltere Championship play off yarı final rövanş maçında Brentford, Bournemounth konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi, 5. dakikada Arnaut Groeneveld'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibinin attığı gole 11. dakikada penaltıdan Ivan Toney, 50. dakikada Vitaly Janelt ve 81. dakikada Marcus Forss ile cevap veren kırmızı siyahlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Premier Lig için mücadele edecekler

İlk maçta 1-0 yenilen Brentford, bu sonuçla Bournemounth'a üstünlük kurdu ve adını İngiltere Championship play off'unda finale yazdırmayı başardı. Ev sahibi ekibin finaldeki rakibi Swansea City-Barnsley maçının ardından belli olacak. Final maçını kazanan ekip, önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamaya hak kazanacak. Daha öncesinde sezonu ilk iki sırada tamamlayan Norwich City ile Watford, Premier Lig'e çıkan ilk takımlar olmuştu.