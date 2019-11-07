(ÖZET) Braga - Beşiktaş maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, kader maçında Braga'ya konuk oldu. Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'den yoksun Portekiz'e gelen Kara Kartal, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Hollandalı futbolcu Lens'in 44. dakikada çok ağır bir kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıyı 10 kişi tamamlayan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Braga'ya 3 puanı getiren goller 14. ve 37. dakikada Paulinho ile 81. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 29'da Tyler Boyd kaydetti. Braga, K Grubu'nda 10 puanla liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş 4. maçlar sonunda puansız son sırada kaldı.

Hastalığı nedeniyle Portekiz'e gidemeyen teknik patron Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında Recep Uçar yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Beşiktaş 13. dakikada geriye düştü. Sol taraftan Nuno Sequeira'nın kullandığı kornerde Paulinho'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Boyd'dan muhteşem gol!

GOOOL | Beşiktaş eşitliği yakaladı. İlk ciddi fırsatını 29. dakikada yakalayan Kara Kartal'da Umut Nayir ceza sahasında topla buluştu. Umut'un yerden yuvarladığı topu kontrol eden Boyd, Braga savunmasına harika bir çalım attı ve şutunu gönderdi. Kaleci Eduardo'dan geçen top ağlarla buluştu.

Geriye düştük

37. dakikada top ağlarımızla buluştu. Sol kanattan gelişen Braga atağında Galeno'nun ortasında topla buluşan Paulinho meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

KIRMIZI KART | Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı. Hollandalı oyuncu Lens, Palhinha'ya yaptığı müdahele nedeniyle Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

53. dakikada Braga'da Galeno'nun sağ kanattan ortasında Fransergio Barbosa'nın ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Eduardo ceza alanı hemen içinden sol ayağıyla gelişine şutunu çekti ancak kaleci Karius topu çelerek uzaklaştırdı.

78.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güven Yalçın'ın ceza sahasından attığı sert şutu Eduardo güçlükle çeldi. Dönen topta bu sefer Boyd kaleyi denedi. ABD'li oyuncunun sol çaprazdan attığı harika şut az farkla üstten auta çıktı.

10 kişi oynanan Beşiktaş karşısında savunma arkasında boşluklar yakalayan Braga, 81'de farkı 2'ye çıkardı. Galeno'nun sol kanattan ortasında Wilson Eduardo, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu

Mücadele Braga'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, siyah beyazlılar ise 4. maçından da puansız ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

STAT: Municipal de Braga

HAKEMLER: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas

BRAGA: Eduardo Carvalho - Esgaio, Bruno Viana, Wallace, Sequeira, Palhinha, Fransergio, Andre Horta (Dk.77 Francisco Trincao), Galeno, Ricardo Horta (Dk. 60 Wilson), Paulinho (Dk. 67 Rui Fonte)

BEŞİKTAŞ: Karius - Caner (Dk. 63 Rebocho), Roco, Vida, Necip, Oğuzhan, Kartal (Dk. 72 Elneny), Lens, Boyd, Umut, Güven (Dk. 88 Erdem Seçgin)

GOLLER: Dk. 14 - Dk. 36 Paulinho, Dk. 81 Wilson (Braga) - Dk. 28 Boyd (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Lens (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Bruno Viana (Braga) - Enzo Roco, Caner (Beşiktaş)